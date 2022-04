Union gaat praten met succescoach Mazzu, die toch wat twijfel heeft gezaaid

Union wil door met Felice Mazzu aan het roer. Niet onbegrijpelijk gezien dit seizoen. Maar de coach wil wel wat garanties.

Bij Union willen ze ook volgend seizoen verder met Felice Mazzu. Geen probleem, normaal gezien, want de coach heeft een contract van onbepaalde duur. Maar hij zaaide zelf wat twijfel met zijn uitspraken in Le Soir: “Ik verwacht een signaal van de club" en "Er is wel interesse".

Uitspraken die vooral gezien moeten worden als middel om straks samen te zitten en de lijn voor de toekomst uit te stippelen. Mazzu wil wel graag blijven, maar wil weten hoe de club een mogelijk vertrek van heel wat sterkhouders wil opvangen, weet Het Nieuwsblad.

Undav vertrekt al zeker, Mitoma en Wozlowski keren terug naar Brighton. En dan zijn er nog sterkhouders als Vanzeir, Nielsen en Van der Heyden die al met interesse staan te zwaaien.