Principeakkoord: dit wordt de nieuwe coach van Jan Vertonghen bij Benfica

Benfica stuurde immers een communiqué rond waarin ze melden dat er een principeakkoord werd gevonden met Roger Schmidt voor volgend seizoen. De komende dagen zullen de laatste details afgehandeld worden, waarna de deal officieel bekrachtigd zal worden.

Benfica, waar recordinternational Jan Vertonghen onder contract ligt, staat momenteel op de derde plaats in de Portugese hoogste klasse. De achterstand op koploper en eeuwige rivaal Porto bedraagt veertien punten. De laatste titel van de 37-voudige landskampioen dateert ondertussen van het seizoen '18-'19.

Roger Schmidt was eerder onder meer actief bij Paderborn, RB Salzburg en Bayer Leverkusen.

🚨 | SL Benfica confirm that there is an agreement in place for the hiring of coach Roger Schmidt. pic.twitter.com/x60UApyVyU