🎥 Opmerkelijk: ploegmaat Arthur Theate solliciteert meteen na winnende goal bij... AC Milan

Inter verloor gisteren op het veld van Bologna. Met nog vier wedstrijden te spelen heeft AC Milan zo twee punten voorsprong op de stadsrivaal. De held van de avond was Nicola Sansone, die de winnende treffer maakte.

Sansone - ploegmaat van een sterk spelende Arthur Theate - scoorde misschien wel één van de gemakkelijkste goals uit zijn carrière. Na een blunder van Inter-doelman Ionut Radu kon hij de bal gewoon binnenlopen. Maar met zijn goal deed hij zijn droomclub, AC Milan, wel een cadeautje.

En zijn interview achteraf was er eentje met een knipoog. Of meende hij het serieus? "Hopelijk was Milan aan het kijken. Misschien kunnen ze me bedanken met een huurdeal, zodat ik in de Champions League kan spelen", lachte hij.

Bologna-aanvaller (en Milan-fan) Nicola Sansone na zijn winnende goal tegen Inter: "Ik hoop dat Paolo Maldini me belt om dankjewel te zeggen. Of om me te huren, zodat ik volgend jaar in de Champions League kan spelen."