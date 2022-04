Eintracht Frankfurt zet zijn sprookje verder tegen West Ham en RB Leipzig kan in extremis afstand nemen van Rangers FC

Vanavond stonden de heenwedstrijden in de halve finale van de Europa League op het programma. Wat gebeurde er allemaal?

RB Leipzig - Rangers FC

Leipzig domineerde een hele wedstrijd Rangers, maar vond geen opening in de defensie om tot scoren te komen.

Tot het slot van de partij. Daar was Angelino en die bracht de thuisploeg op een verdiende voorsprong.

West Ham United - Eintract Frankfurt

Frankfurt dat in de vorige ronde nog Barcelona naar huis stuurde ging op zoek naar de overwinning tegen West Ham. De wedstrijd begon alvast prima voor de Duitsers want na minder dan één minuut spelen stonden ze al op voorsprong dankzij een doelpunt van Knauff. Antonio zette na 21 minuten de bordjes terug in evenwicht. 1-1 was ineens ook de ruststand.

Frankfurt kwam na 54 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Kamada. Die in het seizoen 2018-2019 nog op uitleenbasis speelde voor STVV.