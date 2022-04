Jan Mulder ergert zich dood: "Ik zou me schamen als trainer"

De tweede halve finale van de Champions League was voor Jan Mulder geen aangenaam kijkstuk.

Villarreal beperkte zich in Liverpool hoofdzakelijk tot verdedigen en kijken of er op de tegenaanval iets te rapen was. De analist was niet te spreken over dat soort voetbal op dit niveau.

“Ik zou me schamen als trainer van Villarreal”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Er zeggen ook heel veel mensen dat ze slim spelen en resultaten boeken.”

Mulder maakt ook de vergelijking met een andere Spaanse ploeg. “Net zoals bij Atlético Madrid. Maar de coach doet zichzelf tekort. Je kan betere resultaten neerzetten met deze spelers.”

De Nederlander was dan ook blij dat Villarreal met 2-0 de boot in ging tegen Liverpool.