Mauricio Pochettino over Kylian Mbappé: "Hij blijft met 100% zekerheid"

Volgens Mauricio Pochettino blijft Kylian Mbappé met 100% zekerheid bij PSG. Dat liet hij weten op een persconferentie voor de wedstrijd tegen Strasbourg.

"Ik ben 100% zeker dat Kylian Mbappé blijft." Dat antwoordt Mauricio Pochettino als ze hem tijdens een persconferentie vragen over de toekomst van Mbappé bij PSG. Eerder deze week was PSG-directeur Leonardo al hoopvol over de toekomst van Mbappé.

"Hij staat dicht bij een contractverlenging", zegt Pochettino. "Maar in het voetbal kan het morgen weer totaal anders zijn."

Al maanden zijn er rond Mbappé transfergeruchten. Hij wordt vooral gelinkt aan Real Madrid.