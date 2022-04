Openbaar Ministerie in Nederland opent onderzoek naar aanleiding bekentenis Derksen

Grote verontwaardiging gisteren na de uitspraken van Johan Derksen tijdens Vandaag Inside. Daar vertelde de analist in een anekdote van vijftig jaar geleden hoe hij "een kaars inbracht bij een vrouw". Het Openbaar Ministerie van Nederland tilt niet licht aan de zaak, zo blijkt.

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie heeft een opsporingsonderzoek bevolen. Dat maakte het OM vandaag zelf bekend in een perscommuniqué. "Het onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is", meldt het OM.

"Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen. Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend."

"Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken. De resultaten uit het onderzoek zullen door het OM beoordeeld worden op hun strafrechtelijke relevantie. Daarbij moeten we rekening houden met verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn."