Rafael van der Vaart geeft Ballon d'Or niet aan De Bruyne: "De tijd van Kevin komt nog"

Wie pakt de Ballon d'Or? Kevin De Bruyne heeft zich dit jaar stevig laten zien, maar de vraag is of hij die trofee nu al kan en zal krijgen.

De Nederlander Rafael van der Vaart lijkt op dit moment te kiezen voor Karim Benzema in plaats van Kevin De Bruyne. De Nederlander heeft een uitleg klaar, maar de vraag is natuurlijk of die wel sluitend is.

“Het is een heel moeilijke keuze, want ze spelen natuurlijk op een andere positie”, laat Van der Vaart weten. “Maar ik denk dat Benzema het nu echt verdient, als je ziet wat hij nog presteert op zijn leeftijd. Als je bij Real Madrid gespeeld hebt, weet je hoe moeilijk het is om daar altijd te blijven spelen en te blijven presteren. Bij zijn fenomenale carrière hoort nog een Gouden Bal als bekroning. Voor De Bruyne kan dat er later nog van komen.”

Toch heeft de Nederlander ook veel lof voor De Bruyne. “Ja, ik vind hem op dit moment de beste middenvelder ter wereld. Er is op een korte tijd veel veranderd in het voetbal in vergelijking met de tijd waarin ik nog op het hoogste niveau speelde. Het spel is sneller en dynamischer geworden. Dat past perfect bij De Bruyne en hij heeft ook alles: techniek, inzicht, loopvermogen … Hij is een echte geweldenaar.”