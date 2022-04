Kompany lijkt meer te weten: "Met hem pakken we volgend seizoen zeker de titel"

Vincent Kompany is in de Hall of Fame van de Premier League opgenomen. In een interview met de Britse televisie sprak hij ook over de titelstrijd tussen ex-ploeg Manchester City en Liverpool.

Kompany supportert uiteraard voor The Citizens. “Ik zie geen van beide ploegen nog veel punten verliezen, dus ik denk dat City favoriet is om de titel te pakken”, aldus Kompany. “En als het dit jaar niet gebeurt, dan pakken we volgend seizoen zeker de titel want we zullen Haaland halen."

Een uitspraak die in Engeland gretig werd opgepikt. Want weet Kompany meer? City is in de markt voor de Noorse topspits, maar er is nog niets officieel. Ze willen wel de afkoopclausule van 75 miljoen in zijn contract betalen en er ligt een contract klaar dat Haaland wekelijks 600.000 euro zou opbrengen.