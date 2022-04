Koeman over zijn ontslag bij Barcelona: "Toen ik wegging, stond Barelona acht punten achter, nu bijna het dubbele"

Ronald Koeman heeft in de Spaanse pers voor de eerste keer gereageerd op zijn ontslag bij Barcelona. Dat deed hij op de Koeman Cup, een golftoernooi waarvan de opbrengst naar het Cruijff Foundation gaat.

Koeman was coach van Barça in een woelige periode. "Bij sommige spelers accepteerde ik het vertrek in het belang van de club. Ik kan een boek schrijven over mijn tijd hier”, aldus Koeman. “Er zijn veel dingen gebeurd. Het coronavirus, een tijdje zonder voorzitter, ik moest allerlei vragen beantwoorden. We konden niet de spelers halen die we wilden. Van de één op de andere dag zonder Lionel Messi én zonder Antoine Griezmann op de laatste dag van de transfermarkt.”

Op het aantrekken van spits Luuk de Jong kreeg hij dan weer veel kritiek. "Voor mij is hij altijd een speler geweest die zijn taak uitvoert. Gelukkig heeft Barça al aan vijf of zes punten geholpen. Ik heb niet het gevoel dat ik gefaald heb.”

Koeman vindt niet dat hij gefaald heeft. Hij vergeleek zijn team ook met dat van nu. “Ze zijn in sommige opzichten zeker verbeterd. Ze hebben drie aanvallers (Aubameyang, Ferran en Traoré, nvdr) aangetrokken. Maar toch is het niet goed om te vergelijken. Toen ik wegging, stond Barelona acht punten achter, nu bijna het dubbele", die nog aangaf dat Xavi alle steun verdient.