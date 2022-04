Nieuw bod op Chelsea FC overstijgt 5 miljard euro: "Ons plan is simpel"

Er is een nieuw bod binnengelopen op Chelsea FC en dat overstijgt alle andere biedingen tot dusver.

Jim Ratcliffe van INEOS heeft een bod van meer dan 5 miljard euro gedaan op Chelsea FC. De Brit is al eigenaar van het wielerteam INEOS Grenadiers, zit in de Formule 1 bij Mercedes en is ook eigenaar van de voetbalclubs Nice en Lausanne.

Drie Amerikaanse geïnteresseerden kregen al te horen dat hun bod met 500 miljoen euro moet verhoogd worden als ze nog kans willen maken om de voetbalclub te kopen.

"Wij zijn het enige Britse bod", zegt Radcliffe in een eerste reactie. "Ons plan is simpel: een bijzonder fijne club uitbouwen in Londen, die past bij deze stad. We willen geen winst najagen."