Stoica doet verhaal over transfer naar Club Brugge, wat hij zich nog altijd beklaagt: "Mijn manager was de smeerlap"

Alin Stoica, de fans van Anderlecht zagen hem zo graag, maar dat keerde allemaal toen hij voor aartsrivaal Club Brugge tekende. Iets wat hij zich tot op de dag van vandaag beklaagt en wat hij zijn toenmalige manager zwaar verweten heeft.

Stoica was toen einde contract en dacht dat het wel in orde zou komen met Anderlecht. "Maar er werden spelletjes gespeeld door mijn makelaar. Hij was de smeerlap", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De makelaar? Ioan Becali. Een vriend van zijn vader, maar persona non grata in die familie nu. "Op een dag belde mijn makelaar dat we naar Manchester zouden gaan om er te tekenen, maar 's avonds annuleerde hij die afspraak weer. De voorwaarden waren zogezegd gewijzigd. Achteraf hoorde ik via een tussenpersoon dat hij bij elke club meer commissie vroeg dan mijn loon en dat hij een extra commissie vroeg voor zijn broer. Hij was een gangster, die me behandelde als vleeswaar in een beenhouwerij."

En toen kwam uiteindelijk Club Brugge. Ook zijn vader pushte hem die richting uit. "Nu pas begrijp ik dat mijn pa óók gemanipuleerd werd door mijn manager. Hij beloog ons en zette hem onder druk. Hij zal op onze rug veel geld verdiend hebben, maar toen ik van Anderlecht naar Club Brugge ging, was ik dood. Op mijn laatste dag in Brussel wilde ik Michel Verschueren nog bedanken voor alles, maar hij zei me: 'Jij bent niet als Zetterberg. Jij hebt niet dezelfde persoonlijkheid.' Dat kwam hard aan.”