Dries Mertens komt met harde woorden ondanks een 6-1-overwinning

Dries Mertens won met Napoli zaterdag met 6-1 van Sassuolo. Onze landgenoot scoorde twee keer.

Eindelijk pakte Napoli nog eens de zege. De 1 op 9 in de matchen ervoor heeft echter gezorgd dat de titel buiten bereik is. De ontgoocheling is dan ook groot bij Mertens. “Dit is het meest ontgoochelende seizoen in mijn Napoli-carrière”, zei Mertens bij DAZN.

“We hebben eens een seizoen 91 punten gehaald en niets gewonnen, maar deze keer was het anders. Dit seizoen was geen enkele andere ploeg sterker dan ons. Jaren hebben we het opgenomen tegen een veel te sterk Juventus, maar dit seizoen stak er niemand bovenuit.”

Mertens kijkt ook al even naar de toekomst. “Hopelijk kunnen we volgend seizoen opnieuw meestrijden. Dat is geen belofte dat ik blijf, maar een boodschap naar de fans. We hebben het dit seizoen zelf weggegeven, maar we mogen de kopjes niet laten hangen. Hopelijk kunnen we voor volgend seizoen enkele goede spelers aantrekken."