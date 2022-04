Verheyen ziet probleem in communicatie naar spelers toe bij Kompany: "Dan heb je daar ook verantwoordelijkheid in"

De voorbije week was er op Vincent Kompany kritiek gekomen dat hij zijn groep niet scherp genoeg aan de aftrap kan brengen. Zever, vindt Gert Verheyen. "Echte scherpte komt uit jezelf!"

Anderlecht begon heel zwak bij Union. "Als je het niet in jou hebt om jezelf te motiveren, dan werkt heel dat draaiboek niet. Echte grinta, echte scherpte komt uit jezelf. Dat kan niemand erin rammen. Wie als een slappe vod op de match komt, gaat door zijn trainer niet ineens van nul naar honderd", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad.

Verheyen had wel een ander probleem met de verklaringen van Kompany. "Mijn oren flapperden de laatste weken omdat Kompany voor al die belangrijke wedstrijden zei dat het een match als een ander is. Je kan de koelste trainer zijn van Play-off 1 en vinden dat spelers hun taken moeten uitvoeren. Maar als die spelers dan ook te rustig zijn, is er voor mij toch een link gelegd. Dan heb je daar met jouw communicatie toch ook een verantwoordelijkheid in."