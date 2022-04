Opstellingen: RWDM rekent op Kylian Hazard en Igor De Camargo om promotie naar 1A te realiseren, Seraing doet het met gouden duo

Spanning troef in Seraing zaterdagavond. Na vandaag weten we immers welke 18 ploegen er volgend seizoen in 1A zullen spelen.

Na de degradatie van Beerschot en promotie van Westerlo is er nog één plekje vrij in 1A. Ofwel degradeert Seraing na één jaartje opnieuw naar het vagevuur van 1B, ofwel keert RWDM voor de eerste keer in jaren opnieuw terug naar het hoogste niveau van het Belgische voetbal. In Molenbeek werd het 0-1 voor Seraing dankzij Georges Mikautadze. De Metz-huurling was uiterst gevaarlijk en scoorde dan ook verdiend een doelpun. Samen met assistkoning Youssef Maziz moet hij het doen voor Seraing zaterdagavond. Verder speelt Seraing met dezelfde 11 als vorige week. Bij RWDM staan ook enkele bekende namen tussen de lijnen (en op de bank). Kapitein Nicolas Rommens heeft in het verleden met Westerlo al van 1A-voetbal geproefd. Samen met huurlingen Kylian Hazard en Igor De Camargo (die zijn laatste wedstrijd speelt alvorens terug te keren naar Brazilië). RWDM-trainer Vincent Euvrard heeft zijn opstelling op één plek gewijzigd: Zakaria El Ouhdia komt erin voor Thomas Ephestion.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Seraing - RWDM nu live op Voetbalkrant.com.