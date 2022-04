Thibaut Courtois dolgelukkig na landstitel: "Deze titel is wat meer emotioneel"

Thibaut Courtois heeft met Real Madrid zijn tweede titel op zak, de zesde in zijn volledige carrière.

Het is een bijzondere landstitel voor Courtois. “Deze titel is toch wat meer emotioneel, nadat we de vorige titel door de coronapandemie niet met familie en vrienden konden vieren”, klinkt het bij PlaySports.

Een feestje hoort er zeker bij. “Ik ben geen goede Belg, ik drink geen bier en ik denk niet dat er andere sterke dranken aanwezig zullen zijn. Het zal dus bij een colaatje blijven op de bus. Maar als we straks gaan eten met de ploeg, zal er misschien wel een wijntje worden gedronken.”

Gemakkelijk was het niet, want Real Madrid verloor veel punten waar niemand dat verwacht had. “Sevilla heeft lang kunnen aanklampen en ook Barcelona kwam, na de Classico, even opzetten. Maar we zijn kalm gebleven en zijn blijven winnen. Dat gaf de doorslag.”