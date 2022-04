Vanhaezebrouck over missen van de top vier: "De spits die we tijdens de winter wilden halen voor 4 miljoen, is naar de sociale zekerheid gegaan"

Met een indrukwekkende reeks had AA Gent lange tijd uitzicht op de Champions' play-offs, maar uiteindelijk moesten de Buffalo's vrede nemen met de vijfde plaats in de reguliere competitie. In Hein Vanhaezebrouck wijst het uitblijven van wintertransfers aan als een van de redenen daarvoor.

"Ik dacht dat 60 of 61 punten genoeg zou zijn om erbij te zijn. We zijn geëindigd met 62 punten, terwijl vorig seizoen de tweede 60 punten had en de vijfde 53. De redenen voor het missen van de top vier? Gebrek aan effiiciëntie in het begin van het seizoen én de wintermercato", geeft Vanhaezebrouck aan in Het Laatste Nieuws.

"Mijn redenering was: we geven de centen niet uit in de zomer. Uit een gesprek bleek dat er in januari nog iets kon gebeuren als dat nodig was. Maar intussen kwam de aanpassing van de sociale zekerheid erdoor. Daardoor heeft de club 3 à 4 miljoen verlies geleden. De spits die we wilde halen voor vier miljoen, is naar de sociale zekerheid gegaan."

Zonder een nieuwe spits behaalde AA Gent in de maand januari amper vier op vijftien. "Ngadeu op de Africa Cup, Okumu had covid en Torunarigha was er nog niet. Ook voorin hadden we problemen: Depoitre en Vadis waren geblesseerd, Tissoudali zat op de Afrika Cup."