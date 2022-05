Anderlecht-icoon: "Ik vond Nmecha een betere spits dan Zirkzee"

Vincent Kompany benadrukte vrijdag nog maar eens dat Anderlecht al zoveel meer doelpunten heeft gemaakt dan vorig seizoen. Toch vindt Anderlecht-icoon Paul Van Himst nog steeds dat zijn club een probleem heeft vooraan.

"Scoren blijft een probleem", zegt hij in De Zondag. "En in moeilijke matchen hebben we bijna géén kansen. Ik begrijp wel dat een aanvaller in het moderne voetbal ook moet verdedigen, maar Zirkzee valt wel heel veel terug, een spits moet vooral scoren.”

Voor de voormalige aanvaller en trainer van Anderlecht moet er eentje staan die de goal blindelings weet te vinden. “Dan vond ik Nmecha een betere spits. En die twee van Union maken tenminste goals… Toen ik trainer was van Anderlecht had ik Erwin Vandenbergh in de spits. Dan begin je al bijna met een goal voorsprong, hé. Dat is een wereld van verschil.”