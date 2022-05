Vanhaezebrouck heeft intentie om langer bij Gent te blijven: "Maar ik wil niet dat dat naar de buitenwereld wordt gecommuniceerd"

Hein Vanhaezebrouck heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij KAA Gent. De intentie om langer in de Ghelamco Arena te blijven is aanwezig, maar de coach gaat niet zomaar een krabbel zetten.

Ivan De Witte gaf na de gewonnen bekerfinale al aan dat het de bedoeling is om ook de komende seizoenen door te gaan met Hein Vanhaezebrouck. De coach van de Buffalo’s heeft diezelfde intentie, maar er zijn voorwaarden.

Vooral de middelen - lees: de centen die De Witte en Michel Louwagie willen spenderen aan de spelersgroep - wordt cruciaal. “Ik ben een winnaar”, aldus Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws. “Ik wil niet dat er naar de buitenwereld toe wordt gecommuniceerd om mee te doen voor de top, terwijl het verhaal binnenskamers anders is.”

Ik hoop dat KAA Gent de middelen vindt om volgend seizoen actiever te kunnen zijn

“Maar ik heb natuurlijk een verbondenheid met Gent”, laat de coach duidelijk blijken wat plan A is. “Ik wil er zelfs nog het beste van maken als blijkt dat we weinig kunnen doen. Maar ik geef ook toe dat ik hoop dat we de middelen vinden om volgend seizoen iets actiever te kunnen zijn.”