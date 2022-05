Jürgen Klopp op zijn hoede voor duel met Villarreal: "We passen ons nooit aan"

Liverpool pakte de heenwedstrijd van de halve finale in de Champions League met 2-0 tegen Villarreal.

Liverpool lijkt al met anderhalf been in de finale van de Champions League te staan, maar trainer Jürgen Klopp is op zijn hoede. Villarreal forceerde dit seizoen al meerdere keren een straffe terugkeer. “Ik weet dat zij er alles aan zullen doen. We verwachten dan ook niet dat het een makkelijke wedstrijd zal worden. Want het zal geen makkelijke wedstrijd worden”, klinkt het bij Klopp.

Liverpool is op verplaatsing echter heel sterk en pakte veel overwinningen buitenshuis. "Die zeges zijn er niet per ongeluk gekomen. Ook niet omdat we verdedigen en 90 minuten loeren op de counter. We passen ons nooit aan en spelen zoals we altijd doen en dat zal dinsdag ook weer zo zijn.”

Liverppol won in 2019 de Champions League en wil dat graag nog eens over doen. “We zullen op ons best moeten zijn om door te gaan. En dat is maar normaal ook, want het is nu eenmaal de halve finale van de Champions League, de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen.”