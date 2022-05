Manchester City vervult laatste voorwaarde om Haaland binnen te halen en slaat dubbelslag: 'Guardiola verlengt contract bij Citizens'

Manchester City kan binnenkort een dubbelslag aankondigen. Erling Braut Haaland is klaar om zijn handtekening te zetten... nadat er iemand anders gekrabbeld heeft.

Manchester City en Erling Braut Haaland staan al eventjes héél dicht bij een akkoord. Al had de Noor nog één voorwaarde: Pep Guardiola moest aan boord blijven.

The Sun weet dat het laatste puzzelstukje inmiddels is gelegd. The Citizens zullen eerstdaags een nieuwe overeenkomst met Guardiola aankondigen. De coach tekent bij tot medio 2025.

Enter Haaland?