Broer Jesse Lingard snoeihard voor Manchester United: "Hij heeft jarenlang bloed, zweet en tranen gegeven voor de club, en krijgt niet eens een afscheid"

Het leek gisteren op Old Trafford wel de grote afscheidswedstrijd: Mata, Matic en Cavani mochten in hun laatste thuiswedstrijd voor United de supporters groeten. Zo niet voor Lingard, die 90 minuten op de bank bleef.

En dat schoot in het verkeerde keelgat bij zijn entourage. Lingard verlaat na 22 seizoenen Old Trafford (jeugdjaren meegeteld), waar hij een Europa League-, FA Cup-, League Cup- en Community Shield-troffee achter zijn naam mocht schrijven. Daar wou zijn broer in een Twitter-bericht Manchester United even op duidelijk maken, om vervolgens snoeihard te zijn voor The Mancunians. "Geen wonder dat het volgend seizoen Conference League wordt. Class of 92, Busby Babes, ... jullie worden gerund door mensen die de offside-regel niet eens begrepen hebben. Een club zonder klasse en de fans moeten dat beseffen."