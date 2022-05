Kans is groot dat Real Madrid basisspeler moet missen tegen Manchester City

Volgens het Franse L'Equipe moet Real Madrid het morgen in de halve finale van de Champions League zonder basisspeler David Alaba doen. De kans is klein dat de Oostenrijker fit raakt voor de terugwedstrijd tegen Manchester City.

David Alaba werd maandag al als twijfelachtig bestempeld vanwege een spierblessure aan zijn adductoren, maar dinsdagochtend trainde hij niet mee met Real Madrid. De Oostenrijker viel geblesseerd uit in de heenwedstrijd tegen Manchester City (4-3).

In de return van de halve finales kan Carlo Ancelotti (wellicht) niet rekenen op de 29-jarige verdediger. Er wordt verwacht dat Nacho Fernandez hem zal vervangen in de basisopstelling. De ploeg van Thibaut Courtois moet woensdag een 4-3 achterstand uit de heenwedstrijd rechtzetten.

Ondanks de verdediger onzeker is, is hij wel opgenomen in de selectie voor het duel van morgen. De kans is echter klein dat hij in actie komt tegen Manchester City.