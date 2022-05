Leipzig dreigt CL-ticket te mislopen na verlies in Mönchengladbach

De kampioen in Duitsland is zoals naar goede gewoonte weer Bayern geworden, maar voor de Europese tickets moet er nog gestreden worden. Leipzig deed gisteren alvast een slechte zaak.

Leipzig, intussen een vaste CL-klant geworden, dreigt het kampioenenbal volgend seizoen te moeten missen. Gisteren verloor het met 3-1 van Borrusia Mönchengladbach, na doelpunten van Embolo en Hofmann (2x). Slecht nieuws voor de Roten Bullen, want directe concurrent Leverkusen wist wel te winnen. Het werd 2-0 tegen een B-ploeg van Frankfurt.

Op dit moment staat Leipzig, de 5de in de stand, op 1 punt van een Champions League-plek (die Freiburg nu inneemt). Mocht de Club Brugge-killer naast een top 4-plek grijpen, kunnen ze zich nog altijd redden via de Europa League. Leipzig is halve finalist in de EL, en won zijn heenmatch alvast met 1-0 van Rangers. Wint het die beker, gaat het volgend seizoen alsnog de Champions League in.