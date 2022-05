'Makelaar Pini Zahavi twee maanden geschorst'

Pini Zahavi, een flamboyante Israëlische spelersmakelaar, is allesbehalve een onbeschreven blad. In ons land kwam de 78-jarige makelaar in opspraak omdat hij jarenlang de touwtjes van Moeskroen in handen zou hebben gehad. Maar ook aan de andere Kanaal kwam Zahavi in opspraak.

Meer nog, The Guardian laat weten dat Pini Zahavi door de FA voor twee maanden geschorst is. Aanleiding daarvoor is de transfer van Beram Kayal van Celtic naar Brighton&Hove Albion in 2015. In die transfer zou Zahavi de belangen behartigd hebben van zowel de speler als Brighton, wat verboden is. Na een onderzoek van de FA bevestigde Zahavi dat hij wel degelijk voor twee partijen optrad als makelaar. Pini Zahavi heeft onder meer toppers als Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Aleksandar Mitrovic en Yannick Carrasco in zijn spelersportefeuille.