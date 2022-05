Rusland trekt ten strijde tegen beslissing UEFA: "We zullen onze zaken behartigen bij het CAS"

De Russische clubs worden door de UEFA ook volgend seizoen uit de Europese competities geweerd. Dat heeft tot grote verontwaardiging geleid in Rusland en ze zijn niet van plan het zo te laten.

De oorlog in Oekraïne blijft dus gevolgen hebben voor de sportfederaties in Rusland. "De Russische bond laat weten het categorisch oneens te zijn met de beslissingen van het uitvoerend comité van de UEFA", zo luidt de verklaring van de Russische bond (RFU). "We zullen onze belangen blijven behartigen, zoals bij de zaken die nog dienen bij het internationaal sporttribunaal (CAS). We houden ons het recht voor om nieuwe zaken aan te brengen."

Bondsbestuurder Mikhail Gershkovich ziet geen juridische grond om het door te voeren. "Het is een echte puinhoop. Er is geen jurisprudentie, het is een aanhoudende openlijke politieke zaak. UEFA-voorzitter Ceferin heeft aangegeven dat de Russische voetballers niet mogen worden gestraft, maar hij staat blijkbaar onder grote druk."