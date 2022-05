Antwerp komt met reactie na tuchtonderzoek rond Marc Overmars: "Nultolerantie op vlak van ongewenst gedrag"

Dinsdag maakte Ajax bekend dat het tuchtonderzoek heeft uitgewezen dat Marc Overmars wel degelijk grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld. Er is echter geen officiële aanklacht ingediend tegen hem, waardoor Overmars geen straf moet vrezen.

Op de clubwebsite komt Antwerp met een korte reactie op het nieuws. Daarbij benadrukt de Great Old nogmaals dat er op de Bosuil een nultolerantie heerst op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees hier het volledige statement:

RAFC nam vandaag kennis van de berichtgeving van voetbalclub Ajax in verband met het interne onderzoeksrapport rond grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse club.

RAFC juicht toe dat Ajax concrete stappen wil zetten om een veilig werkklimaat voor al haar medewerkers te creëren.

Zoals eerder bericht, hanteert RAFC al jaren een duidelijke code of conduct en past onze club een nultolerantie toe op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer. Het is onze opdracht de garantie op een positieve en veilige werkomgeving aan elke medewerker te bieden en erover te waken dat iedereen wangedrag intern of extern kan melden. In onze club is er geen plaats voor ongepaste opmerkingen of gedrag, van welke aard ook. Dat was in het verleden al zo en zal in de toekomst ook zo blijven.