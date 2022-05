Ajax moet belangrijke pion in titelstrijd met PSV missen, mogelijk ook zijn laatste wedstrijd gespeeld

Ajax heeft een flinke klap gekregen in de race om de titel. Woensdag heeft middenvelder Ryan Gravenberch zich immers geblesseerd op training. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij dus ook zijn laatste match voor de Amsterdammers gespeeld.

Gravenberch is een groot talent en dus ook basisspeler bij Ajax. Woensdag blesseerde hij zich op training aan de enkel en die moest in het gips gezet worden. Vermoedelijk is hij zes weken onbeschikbaar en dus zit zijn seizoen erop, want er zijn nog maar drie matchen te spelen. Een tegenslag voor trainer Erik ten Hag in de superspannende titelstrijd met PSV.

Gravenberch staat ook nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München. Er moet enkel nog een transfersom vastgelegd worden tussen de twee clubs. Een afscheid in mineur voor het 19-jarige toptalent.