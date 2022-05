Carlo Ancelotti haalde iets bijzonders naar boven om spelers Real Madrid te motiveren

Real Madrid speelt op 28 mei de finale van de Champions League tegen Liverpool.

De ploeg van Thibaut Courtois heeft er in de Champions League een wel heel bijzonder seizoen op zitten. Het kwam een paar keer van ver terug.

Dat speelde Carlo Ancelotti maar al te graag uit om zijn spelers te motiveren voor de terugwedstrijd tegen Manchester City in de halve finale van de Champions League.

“Ik toonde de spelers een video net voor ze het veld opgingen. Het was een video over alle remontada's die we dit seizoen al gerealiseerd hebben, dat zijn er 8 in totaal. De video eindigde met de boodschap: ‘Er ontbreekt nog één’”, vertelde Ancelotti achteraf.

“De grootsheid van deze club ligt in het feit dat we nooit de armen laten hangen. Als alles verloren lijkt, blijft de kracht om door te gaan, te vechten, erin te geloven. We speelden een goede match tegen een geweldig team, we zijn diep in ons krachtenarsenaal gedoken om gelijk te maken en finaal te winnen.”