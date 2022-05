Cyriel Dessers en Feyenoord nemen het in Albanië op tegen AS Roma

Wie trekt er op 25 mei naar Tirana in Albanië voor de finale van de Conference League?

Olympique Marseille - Feyenoord

Feyenoord trok met een 3-2 voorsprong uit de heenwedstrijd richting het Zuiden van Frankrijk. De Nederlanders hadden genoeg aan een gelijkspel om na twintig jaar eindelijk nog is deel te nemen aan een Europese finale.

Veel spektakel voor de wedstrijd buiten het stadion, maar op het veld was het minder. Het spel werd vaak onderbroken met overtredingen en gevechten. De bal ging goed heen en weer, maar grote kansen zagen we niet. De wedstrijd eindigde op een brilscore en Feyenoord plaatst zich voor de finale van de Conference League in Tirana.

AS Roma - Leicester City

In Engeland werd het 1-1, de winnaar van vandaag ging dus naar de finale. Tielemans stond aan de aftrap bij de bezoekers, Castagne begon op de bank. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong via Tammy Abraham. De spits kopte een hoekschop staalhard binnen.

De wedstrijd was vrij evenwichtig, maar Roma kon stand houden en de 1-0 voorsprong over de streep halen. De ploeg van José Mourinho trekt naar Albanië voor een finale tegen Feyenoord.

Tutte le informazioni su Tirana 🏟️Tutte le informazioni sulla Finale di #UECL ➡️ https://t.co/t31Gdt5otz #ASRoma AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2022