De Bruyne mag naar Gouden Bal fluiten: "Als het nog niet beslist was, dan nu wel"

Real Madrid lijkt dit seizoen al door heel veel ogen van heel veel naalden gekropen te zijn. Maar daar is Gert Verheyen het niet helemaal mee eens: "Het heeft allemaal met kwaliteit te maken", zegt hij.

Geluk heeft er niks mee te maken, vindt Verheyen. "Nee, dat is pure kwaliteit hebben. Ze hebben veel spelers die de pure kwaliteit op elk moment kunnen bovenhalen en daarmee kan je goals maken, wedstrijden doen kantelen en wedstrijden beslissen Het gaat om de kwaliteit om op een belangrijk moment iets te tonen. Dat is wat Real kan."

En ja, het is nu wel zeker dat Karim Benzema tot beste speler van Europa gekroond gaat worden zeker? "Als het nog niet was beslist, dan wel na de terugmatch tegen City. In tegenstelling tot Kevin De Bruyne gaat hij de finale spelen. En misschien ook winnen."