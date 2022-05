Gert Verheyen neemt het op voor Pep Guardiola: "Voor mij heeft hij geen fouten gemaakt"

Het gaat weer niet lukken voor Pep Guardiola: de Champions League winnen met City. Gert Verheyen heeft de terugmatch van de halve finale tegen Real aandachtig gevolgd als analist bij Proximus.

Ook bij Sporza komt Verheyen er nog eens op terug en heeft hij het onder meer over de kritiek op Guardiola wegens de vervanging van De Bruyne. "Voor mij heeft hij geen fouten gemaakt. Hij heeft De Bruyne gewisseld, maar Gündogan zet wel de aanval op waaruit City scoort en hij is ook niet een zoveel minder goede speler dan Kevin De Bruyne."

Overigens was het ook niet de allerbeste De Bruyne die we in Bernabéu in actie zagen. "Kevin speelde ook geen geniale wedstrijd ofzo, hij speelde voor zijn doen een "normale" wedstrijd. Ik vind niet dat je iemand iets kan verwijten. Soms gebeuren er in voetbal gewoon dingen die je niet kan verklaren. Het enige straffe is dat het in Madrid al zo vaak is gebeurd."

Pure kwaliteit

Hebben de Madrilenen dan hun finaleplaats te danken aan een grote portie geluk? "Nee, dat is pure kwaliteit hebben. Ze hebben veel spelers die de pure kwaliteit op elk moment kunnen bovenhalen en daarmee kan je goals maken, wedstrijden doen kantelen en wedstrijden beslissen."