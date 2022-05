Jan Mulder snoeihard voor Pep Guardiola: "Dat doe je toch niet?"

Kevin De Bruyne werd in de terugmatch van de halve finale van de Champions League in minuut 70 gewisseld.

Jan Mulder kon het achteraf maar niet plaatsen. “Je haalt de spil van je elftal toch niet naar de kant?”, klonk het bij VTM. “Of Kevin moet hartslagmeters hebben aangehad die signalen gaven. Je haalt je spil van je elftal toch niet twintig minuten voor tijd naar de kant?”

Marc Degryse vermoedt dat KDB met een fysiek probleempje zat. “Na een sprint met Modric, vlak voor rust, zag ik De Bruyne precies wat last hebben. Als hij zelf heeft aangegeven dat hij niet verder kon, dan snap ik het wel. Als er géén fysiek probleem is, vind ik het raar. Maar ook: vlak na zijn wissel maakt City de 0-1 en hebben ze enkele kansen op de 0-2. Dan spreekt niemand over De Bruyne. En hij speelde ook niet zijn beste wedstrijd.”

Mulder vatte de nachtmerrie van de Citizens in één zin samen. “Het is alsof Wout van Aert 100 kilometer op kop rijdt in de Ronde van Vlaanderen en de laatste tien meters zijn fiets uit elkaar valt.”