L'Equipe kraakt Kevin De Bruyne helemaal af na duel tegen Real Madrid

Het was zeker zijn beste avond niet in de Champions League, maar de Franse sportkrant ging wel heel ver in zijn analyse van KDB.

Kevin De Bruyne heeft er een sterk seizoen op zitten bij Manchester City, maar woensdagavond kon hij zijn ploeg niet naar de finale helpen. Noodgedwongen ook, want in minuut 72 haalde trainer Pep Guardiola de Rode Duivel naar de kant, tot grote verwondering van vriend en vijand. De Franse sportkrant L’Equipe spaarde zijn kritiek op onze landgenoot niet. Ze beoordeelden zijn wedstrijd met een heel povere 3 op 10. “De Belg miste zijn afspraak volledig, met slechts één fantastische pass voor Bernardo Silva. Een ongewoon gebrek aan impact en precisie. Hij probeerde hoger te spelen, maar zonder meer invloed. Dan vervangen door Ilkay Gündogan, die aan de basis lag van de goal van Mahrez”, klonk het.