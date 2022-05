🎥 Ook Real-fans die zich voor het hoofd slaan: sommige thuissupporters missen de miraculeuze remontada

Voor de Real-supporters die erbij waren in Bernabéu, moet het een fantastische ervaring geweest zijn om de remontada te beleven die hun ploeg naar de Champions League-finale loodste. Sommigen waren er aanvankelijk wel bij, maar moesten de slotfase van de wedstrijd alsnog buiten het stadion volgen.

Na de 0-1 van Mahrez besloot een groep Madrileense fans om het stadion vroegtijdig te verlaten. Wisten zij veel wat voor een dolle minuten er nog zouden volgen. Nadat de score wijzigde, wilden ze weer naar binnen, maar dat werd niet toegelaten.

Madrid fans outside the stadium after the left early aren’t allowed back in 😳



pic.twitter.com/zwrEE8ZJFy