Werd De Bruyne gisteren terecht gewisseld? "Een prestatie ver verwijderd van zijn niveau en zijn immense talent"

De wissel van Kevin De Bruyne in minuut 72 gisterenavond kon op wereldwijd ongeloof rekenen, maar toch kwam er ook veel kritiek op de prestatie van de Belg. "Een prestatie ver verwijderd van zijn niveau en zijn immense talent."

Je hebt een doelpunt nodig om de kwalificatie voor de finale van de Champions League volledig veilig te stellen, en net dan haal je er je beste speler af. Wereldwijd deed de wissel van De Bruyne in minuut 72 de wenkbrouwen fronsen, des te meer omdat City na verlengingen uiteindelijk met 3-1 de boot in ging. Toch kwam er in de internationale pers veel kritiek op de prestatie van de Belg tegen Real Madrid. Een bloemlezing (vertaald door HBVL):

Daily Mail: 6/10

“Niet bepaald zijn avond. Een mix van enkele slimme acties en frustraties. Hij had de wedstrijd niet onder controle zoals hij dat gewoon is.”

Daily Express: 6/10

“Dicteerde het spel zeker niet zoals de supporters dat intussen van hem gewoon zijn. Hij deed wel zijn best, maar het was de missie van het middenveld van Real Madrid om hem te stoppen.”

Manchester Evening News: 6/10

“Om een of andere reden had hij het tempo niet in de benen. Zijn reflexen waren traag en flauw.”

L’Equipe: 3/10

“De Belg miste zijn afspraak volledig, met slechts één fantastische pass voor Bernardo Silva. Een ongewoon gebrek aan impact en precisie. Hij probeerde hoger te spelen, maar zonder meer invloed. Dan vervangen door Ilkay Gündogan, die aan de basis lag van de goal van Mahrez.”

Eurosport: “Een afwezige dirigent”

“Het was niet hetzelfde verhaal als normaal. In het Santiago Bernabéu schitterde de Belg niet, hoewel we dat wel van hem gewoon zijn. Zelden kon hij het juiste tempo zetten, er zat te veel afval in zijn spel en woog hij te weinig op de creativiteit van de Citizens. Een prestatie ver verwijderd van zijn niveau en zijn immense talent. Pep Guardiola aarzelde niet om hem uit te vervangen.”