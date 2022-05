Goedmakertje na afgang: AS Roma geeft 166 fans gratis tickets voor Conference League-finale

AS Roma heeft de Conference League-finale bereikt, maar dat ging soms ook met horten en stoten. Herinner u de verplaatsing naar FK Bodø/Glimt, waar de Romeinen een afstraffing van jewelste kregen.

In de groepsfase verloor AS Roma met 6-1 in Noorwegen. De fans die toen met de ploeg meereisden krijgen nu wel een heel mooie compensatie. Ze krijgen allemaal een ticket voor de finale in Tirana. Het gaat om 166 supporters.

In de kwartfinale schakelden ze FK Bodø/Glimt wel uit. Gisteren ging Leicester voor de bijl. In de finale nemen ze het op tegen Feyenoord op woensdag 25 mei.