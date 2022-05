🎥 De UEFA wenst Tielemans gelukkige verjaardag: "Beste afstandsschot van Europa?"

Zaterdag werd Youri Tielamans 25 jaar. Zelfs de UEFA liet die gelegenheid niet voorbij gaan om de middenvelder te feliciteren. En dat doen ze met een van zijn mooiste doelpunten in Europa.

En dat is een doelpunt dat al dateert van de Anderlecht--periode van Tielemans, in de Europa League tegen Mainz. Anderlecht won toen met 6-1 en ook Tielemans pikte zijn doelpuntje mee. Hij plaatste een afstandsschot netjes in doel.

Het Twitter-profiel van de UEFA deelde het doelpunt van Tielemans en vroeg zich verolgens af wie het beste afstandsschot heeft in Europa. Insinueren ze daar nu zelf Tielemans mee?