🎥 Grappig beeld uit Duitsland: Supporters van Keulen bestormen het veld en vieren de nederlaag tegen Wolfsburg

Opmerkelijk, de supporters van FC Keulen liepen ondanks een nederlaag massaal het veld op. De reden hiervoor is dat de thuisploeg zeker is van Europees voetbal volgend seizoen.

Het was een vreemd beeld na het laatste fluitsignaal tussen Keulen en Wolfsburg: de thuissupporters liepen het veld op om de Europese kwalificatie te vieren. Ondanks de nederlaag is FC Keulen namelijk verzekerd van de top 7 van de Bundesliga. De reden hiervoor was de nederlaag van Hoffenheim tegen Bayer Leverkusen op hetzelfde tijdstip (2-4). En ook al heeft Keulen belangrijke punten verloren in de race om de top 4, Europa is nu verzekerd!

De top zes in Duitsland krijgt een Europees ticket, maar omdat de twee bekerfinalisten al zeker zijn van de top zes. schuift het laatste ticket door naar de nummer zeven in de stand, FC Keulen.