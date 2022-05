Benfica en Vertonghen moeten toekijken hoe Porto kampioen speelt op hun veld

En dat deden ze op een wel heel speciale manier, namelijk door O Classico te winnen. Dat is de Portugese benaming voor de kraker tussen Benfica en Porto, twee absolute aartsrivalen in Portugal.

Porto had aan een puntje genoeg om Sporting Lissabon op voldoende afstand te houden in het klassement. Benfica wou absoluut voorkomen dat de aartsrivaal de titel kwam vieren maar zag een doelpun van revelatie Darwin Nunez afgekeurd worden.

In de 94e minuut scoorde Sanusi de 0-1 om de titel veilig te stellen voor Porto, de 30e al in de clubgeschiedenis.

OFFICIAL: FC Porto have been crowned 2021/22 Primeira Liga champions, following a 1-0 victory away at Benfica. 🇵🇹🏆 pic.twitter.com/wQN62Sk6S1