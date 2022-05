🎥 WOW! Frankfurt-supporters gaan compleet los na laatste fluitsignaal tegen West Ham

Mocht Eintracht Frankfurt straks de Europa League winnen, heeft het dat niet in het minst aan haar supporters te danken. Die lieten zich na het laatste fluitsignaal in de gewonnen terugwedstrijd tegen West Ham (1-0) nog maar eens van hun beste kant zien.

Frankfurt beleeft dit seizoen een sprookje. In de Bundesliga mag het dan wel op een teleurstellende 12de plek staan, de Duitsers spelen voor het eerst sinds 1980 nog eens een Europese finale. Toen wonnen The Eagles een West-Duits onderonsje tegen Borussia Mönchengladbach in de toenmalige UEFA Cup. Als het op 18 mei in Sevilla ook te sterk is voor Rangers, dan heeft het dat in grote getale te danken aan haar supporters. Na de terugwedstrijd in de halve finale tegen West Ham liepen de supporters alvast massaal het veld op om hun helden te vieren. Heerlijke beelden!