Jim Ratcliffe grijpt naast Chelsea, maar is (momenteel) niet van plan oude jeugdliefde te kopen: "United staat niet te koop"

Meteen werd er in de Engelse media gespeculeerd of Ratcliffe geen oren had naar een overname van zijn oude jeugdliefde: Manchester United. De Britse zakenman, die een vermogen heeft van maar liefst 15 miljard euro, reageerde in een interview met de BBC en stelde simpelweg dat de club niet te koop staat.

Jim Ratcliffe: "Yes, I can understand that [people thinking he should buy #mufc as he is a fan], but Manchester United is not for sale." #mulive [@danroan] pic.twitter.com/gCxAJ7GYs8