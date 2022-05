Opgeleid bij Stoke City en volgend seizoen actief in Belgisch amateurvoetbal: Jonge spits tekent bij RFC Wetteren

Een jonge Belgische spits, opgeleid bij Anderlecht en Stoke City, heeft getekend bij amateurploeg RFC Wetteren.

André Godfrinne (19) vervoegt volgend seizoen RFC Wetteren in tweede of derde amateur. Wetteren is nog niet zeker van het behoud en speelt barragewedstrijden voor een langer verblijf in tweede amateur. De jonge aanvaller, die speelde voor RSC Anderlecht en KV Mechelen, kwam op jonge leeftijd bij Stoke en scoorde 10 doelpunten in 19 wedstrijden voor het U18-team van de Potters.