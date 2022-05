Watford en Kabasele keren na één seizoen Premier League terug naar Engelse tweede klasse

Watford verloor deze namiddag met het kleinste verschil (1-0) op bezoek bij Christian Benteke's Crystal Palace en is nu zeker van degradatie met 12 punten achterstand op Leeds United en nog drie wedstrijden te gaan.

Christian Kabasele en zijn ploeg zijn na Norwich City het tweede Premier League team dat naar de Championship degradeert. Everton, Leeds United of Burnley zal vroeg of laat ook zakken naar de Engelse tweede klasse.

Full-time at Selhurst Park.



The result confirms our relegation from the Premier League. pic.twitter.com/8gqbXVXcI3