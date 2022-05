Faes en Foket kunnen nederlaag niet voorkomen tegen Lens

Vandaag nam Reims het thuis op tegen Lens. De ploeg van Faes en Foket zijn bezig aan een redelijk seizoen, terwijl nog vecht voor een Europees ticket.

Zeneli opende in de 28ste minuut de score voor Reims, het dacht het moeilijkste te hebben gedaan. Maar Lens draaide de situatie volledig om na rust, eerst via Sotoca aan het begin van de tweede helft en vervolgens in de toegevoegde tijd via Fofana.

Faes en Foket hebben de hele wedstrijd gespeeld. Lens staat 7de en is nog steeds in de race voor Europa. Reims is 12de in de stand.

Angers versloeg Bordeaux (4-1) en Clermont won een zeer belangrijke wedstrijd (2-1) tegen Montpellier.