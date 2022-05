🎥 Manchester City laat geen steek vallen en profiteert van puntenverlies Liverpool

Liverpool kwam gisteren niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Tottenham. Manchester City kon bij een overwinning vandaag een kloof slaan van drie punten.

Manchester City moest vandaag winnen, wou het profiteren van het puntenverlies van concurrent Liverpool. Hiervoor moesten ze winnen van Newcastle United.

Manchester City, met Kevin De Bruyne in de basis, begon het sterkst aan de wedstrijd en kon na 19 minuten een eerste keer scoren via Raheem Sterling. Ook na de openingstreffer ging de thuisploeg op zoek naar een tweede doelpunt. Iets na het halfuur was het prijs voor Aymeric Laporte (2-0). De thuisploeg ging met een comfortabele voorsprong de kleedkamer in.

In de tweede helft gingen de bezoekers op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het was uiteindelijk Rodri die op het uur een hoekschop van De Bruyne kon binnenkoppen. Newcastle bleef zoeken naar een doelpunt, maar het was Manchester City die via Phil Foden en Raheem Sterling de 5-0 eindstand op het scorebord brachten.

Véritable promenade de santé pour les Citizens qui plantent une troisième rose aux Magpies πŸ’₯🎯



On voit mal ce qui pourrait empêcher les hommes de Pep Guardiola d'être champions 😲#MCINEW pic.twitter.com/qDM0zP3OMf — VOOsport (@VOOsport) May 8, 2022

Met nog drie wedstrijden te gaan telt Manchester City drie punten meer dan Liverpool.