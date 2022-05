Half jaar miserie bij Beerschot, nu onbetwist titularis in Premier League en ook al eerste goal achter zijn naam

In januari vond Brighton het welletjes en het riep Moisés Caicedo terug naar Engeland. De 20-jarige Ecuadoriaan maakte te weinig progressie bij Beerschot. Vier maanden later is hij onbetwist titularis bij de Premier League-club en legde hij de basis voor de vernedering van Manchester United.

Brighton won gisteren met 4-0 van de Mancunians en Caicedo scoorde de eerste treffer. Hij wordt er uitgespeeld net voor de verdediging en doet dat fantastisch. Hij wordt er zelfs "de man van het moment" genoemd. Caicedo kwam begin deze maand in de ploeg en verdween na zijn sterke prestatie tegen Arsenal niet meer uit de basis. Na een 1 op 21 pakte Brighton maar liefst 13 op 18 sinds hij erin staat. Moises got us going! 🔥📺 @BrightonTools pic.twitter.com/lV38613yAO — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2022 The man of the moment! 💬🇪🇨 pic.twitter.com/yAidCRWzbh — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2022