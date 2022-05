Venezia behoudt waterkans op langer verblijf in Serie A na doelpuntenrijke wedstrijd tegen Arthur Theate

Venezia ontving vandaag in eigen huis Bologna met Rode Duivel Theate in de basis. Bij de thuisploeg stond Thomas Henry aan de aftrap en de spits had slechts vier minuten nodig om de score te openen. Middenvelder Kiyine bracht de thuisploeg op 2-0, nadat hij in eerste instantie een strafschop miste. Vlak voor rust kon Orsolini de aansluitingstreffer maken voor de bezoekers (2-1).

In de tweede helft brachten Arnautovic en Schouten de bezoekers op voorsprong (2-3). Maar tien minuten voor affluiten kon de thuisploeg nog twee keer scoren. Eerst via Aramu en vervolgens Johnsen in de toegevoegde tijd (4-3).

Venezia blijft ondanks deze overwinning op de laatste plaats. De kloof met de rechtstreekse concurrenten wordt wel kleiner. De laatste twee wedstrijden tegen AS Roma en Cagliari worden cruciaal.

Fighting to the end.



A win that was long overdue. Just have to hope it's not too little, too late. But every Serie A win is something to celebrate, especially when it comes at home, especially when it comes like this.