Wordt Steven Gerrard ooit hoofdcoach van Liverpool? Volgens Jürgen Klopp kan het

Morgen om 21:00 bekampt Liverpool het Aston Villa van Steven Gerrard. Naar aanleiding van die wedstrijd noemde Klopp Gerrard, die vorig seizoen nog kampioen werd met Rangers, een mogelijke opvolger op Anfield. "Stevie die mij opvolgt? Dat is zeker mogelijk. Maar ik heb geen idee of dat ook effectief zal gebeuren, het hangt van zoveel factoren af."

Ziet u Steven Gerrard, die in 2005 de Champions League won met Liverpool, ooit aan het roer van de Engelse grootmacht?

"My possible successor? Yes..." 👀#LFC boss Jurgen Klopp says their former club captain, Steven Gerrard, could be his successor at the club 🔴pic.twitter.com/3Nix1Rfx5Y