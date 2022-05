🎥 Fans van Moeskroen hebben zich verzameld in het stadion om hun verdriet te verwerken

Een degradatie is meestal het pijnlijkste voor de fans. Deze van Moeskroen hebben zich dan ook verzameld in het stadion om dit trieste nieuws samen te verwerken.

Deze dinsdag 10 mei vernam Moeskroen officieel dat het zijn licentie voor volgend seizoen niet zou halen. Een beslissing met catastrofale gevolgen voor de club. In het ergste geval zou de club in de komende dagen of weken officieel kunnen verdwijnen, aangezien een overname van de club door een nieuwe investeerder onwaarschijnlijk lijkt gezien de immense schuldenlast.

Vanavond in 'Le Canonnier' kwam een ​​groep supporters samen met Christophe Lepoint bijeen om dit droevige nieuws samen onder ogen te zien.